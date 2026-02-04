Addio ad Alberto Pancalletti Ha guidato l’Avis per 24 anni

San Severino piange la scomparsa di Alberto Pancalletti, che per 24 anni ha guidato l’Avis locale. Una perdita pesante per la comunità, che lo ricorda come un uomo dedito al volontariato e alla promozione della cultura del dono. Pancalletti ha speso tutta la vita a sostenere le iniziative di solidarietà, lasciando un vuoto difficile da colmare.

San Severino piange la scomparsa di Alberto Pancalletti, figura di spicco dell’associazionismo locale e instancabile promotore della cultura del dono. Nato nel 1938, Pancalletti avrebbe compiuto 88 anni il 12 febbraio. Pensionato dopo una lunga carriera professionale in Banca Marche, ha legato il suo nome alla sezione Avis settempedana, che ha guidato con passione e lungimiranza per ben ventiquattro anni, dal 1984 al 2008, restandone poi presidente emerito. Il suo impegno civile non si era esaurito con l’Avis. Era stato membro stimato del Consiglio di amministrazione dell’azienda dei servizi alla persona che gestisce la Casa di riposo Lazzarelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

