Addio a Mario Michele Merlino fu tra i protagonisti di Valle Giulia | il professore i libri

Addio a Mario Michele Merlino fu tra i protagonisti di Valle Giulia

Se ne va Mario Michele Merlino, uno dei volti più noti delle proteste di Valle Giulia del 1968. Ricordato per essere stato tra i protagonisti degli scontri di allora, il professore aveva 78 anni. Nei giorni scorsi, la sua scomparsa ha riacceso i ricordi di quella stagione di tensioni e passioni, quando studenti di destra e di sinistra si sono uniti per contestare il sistema universitario. Merlino non si è mai tirato indietro, e il suo nome resta legato a quella lotta che ha segnato un’epoca

Chi ricorderà il protagonista del '68 in prima linea negli scontri a Valle Giulia il 1 marzo che videro insieme giovani di destra e di sinistra, uniti per contestare il sistema universitario. Chi preferirà soffermarsi sull'anarchico tra i fondatori del Circolo 22 marzo, coinvolto nell'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana, da cui è uscito assolto dopo anni. Chi metterà l'accento sul militante di Avanguardia Nazionale legato a Stefano Delle Chiaie. Chi evidenzierà il professore di storia e filosofia che per decenni ha insegnato al liceo scientifico "Francesco d'Assisi" di Roma nel quartiere Centocelle, con grande impegno e passione, facendo appassionare i suoi studenti anche a confronti e approfondimenti sul passato e sul presente nella sfida di far coabitare le grandi trasformazioni della globalizzazione con il mantenimento della propria identità. Addio a Mario Michele Merlino: lo ricordiamo come scrittore controcorrente e studioso della letteratura francese tra le sue guerre. Mario Michele Merlino è andato oltre, lasciandoci in eredità quello "Stile ribelle" che aveva magicamente riassunto in uno dei suoi ultimi libri. Testimone e protagonista di un'epoca intensa, ha cavalcato la vita con l'amore e col coraggio del suo amato poeta

