Addio a Franco Laudati radiologo dell’Ospedale Moscati

Questa mattina ad Avellino si svolgono i funerali di Franco Laudati, il radiologo dell’ospedale Moscati. La comunità si riunisce per salutare un medico molto stimato, che ha lavorato per anni nel reparto di Radiologia dell’ospedale San Giuseppe Moscati. La perdita di Laudati lascia un vuoto tra colleghi e pazienti, che ricordano con affetto il suo impegno e la sua professionalità.

Si terranno oggi i funerali di Francesco Laudati, Franco per gli amici, radiologo del reparto di Radiologia dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.Marito, padre e nonno esemplare, Franco Laudati lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tanti.Radiologo dell'Ospedale Moscati, è venuto a.

