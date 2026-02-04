Ad Affari Tuoi Natale accetta l'offerta | Mia figlia mi ha detto di tornare con i soldi poi la beffa

Mercoledì sera, su Rai1, si è visto un Natale deciso a tornare a casa con i soldi. Durante la puntata di Affari Tuoi, il concorrente lombardo ha accettato un’offerta convincente, dicendo a suo figlio Alessandro che la figlia gli aveva suggerito di tornare con i soldi. Ma la sua scelta si è rivelata una beffa: alla fine, la sorte ha deciso in modo diverso e la cifra sperata è sfuggita.

Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 4 febbraio, la partita di Natale dalla Lombardia insieme al figlio Alessandro. Dopo aver cambiato pacco per due volte, decide di accettare l'offerta del Dottore da 26mila euro. Nel suo pacco c'era una cifra più alta: quanto conteneva.

