Accrington Stanley-Salford City giovedì 05 febbraio 2026 ore 21 | 01 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 21:01 si gioca la partita tra Accrington Stanley e Salford City. La partita sarà trasmessa in TV sui canali Sky, con un minuto di ritardo rispetto all’orario ufficiale. È uno degli incontri di questo fine settimana di League One, che coinvolge tutte le squadre di Championship, League One e League Two. La partita si preannuncia interessante, anche se non ci sono grandi favoriti, e i tifosi sono già pronti a seguire l’evento in diretta.

Accrington Stanley e Salford City sarà trasmessa in TV sui canali Sky locali ed inizierà con un curioso minuto di ritardo, alle 21:01, come tutte le 36 partite di Championship, League One e League Two di questo fine settimana. La differenza di un minuto potrebbe sembrare un dettaglio di poco conto, ma in realtà evidenzia un problema.

