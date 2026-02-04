accordo parco apuane e cnr investimento da 40mila euro

Il Parco regionale delle Alpi Apuane e il Cnr-Igg hanno firmato un nuovo accordo per rafforzare la collaborazione. L’obiettivo è puntare sulla ricerca scientifica e valorizzare ancora di più il territorio. Da oggi, lavorano insieme per approfondire lo studio della zona e promuoverne le risorse.

Il Parco regionale delle Alpi Apuane – Unesco Global Geopark e l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Igg) hanno rafforzato la loro storica collaborazione attraverso la firma di un nuovo accordo operativo dedicato alla ricerca scientifica e alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di UnitGeoparhs, progetto strategico finanziato nell’ambito del Programma Interreg VI A Italia – Francia Marittimo 2021-2027, che vede come capofila il Dipartimento del Var (Francia) e coinvolge l’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane – Unesco Global Geopark in qualità di partner ed ha lo scopo di creare una rete di cooperazione tra territori che sono già Unesco Global Geopark (Uggp) e territori aspiranti a tale riconoscimento attraverso lo scambio di best practice gestionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Parco regionale dei Castelli Romani ha avviato una collaborazione scientifica con il CNR IRET, sancita da un protocollo d'intesa.

Il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde si distingue anche a Torino, nel Piemonte, durante la

