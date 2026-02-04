Abc nuovo scontro Addonizio | Non è Noi moderati a voler svuotare l' azienda

L’azienda ABC di Latina torna al centro dello scontro politico. L’assessore Addonizio ribadisce che l’azienda deve rimanere pubblica e forte, per servire i cittadini. Si parla di un presidio importante per la città e di come evitare che l’azienda venga svuotata o privatizzata. La discussione tra i vari esponenti continua, mentre si cerca di trovare una soluzione che tuteli il ruolo pubblico di ABC.

“Abc rappresenta un presidio strategico per la città e deve restare un’azienda pubblica solida, al servizio dei cittadini di Latina. Se in questi anni qualcuno ha provato a creare problemi all’azienda, a indebolirla o a metterne in discussione la tenuta, non è certo Noi Moderati”. Scoppia un.🔗 Leggi su Latinatoday.it

La maggioranza di governo si scontra di nuovo, questa volta sui servizi e le decisioni importanti per la città.

