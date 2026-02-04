Il Ct San Giorgio del Sannio annuncia il volto nuovo per la squadra femminile di serie A2. La prima a entrare nel team è la tennista rumena Ilinca Dalina Amarei, che arriva dopo il successo dello scorso maggio, quando il club ha raggiunto per la prima volta la serie A2. La società continua così a rafforzare la squadra in vista delle prossime sfide.

Tempo di lettura: 2 minuti È la tennista rumena Ilinca Dalina Amarei il primo nuovo tassello della squadra femminile del Ct San Giorgio del Sannio che lo scorso maggio ha conquistato lo storico approdo in serie A2. La classe 2002, attualmente numero 482 del mondo, nella sua carriera ha vinto ben 8 tornei ITF con un montepremi di 15.000$ e ad aprile 2025 ha rappresentato la Romania nella “Billie Jean King” Fed Cup. Vanta un best ranking al numero 317 Wta ed è anche una ottima doppista e si è aggiudicata 9 titoli ITF dei quali 3 con un montepremi di 35.000$. Nel frattempo c’è grande attesa per il match di quarti di finale che Oleksandra Oliynykova, protagonista lo scorso anno della promozione in A2 disputerà al torneo Wta 250 di Cluj-Napoca in Romania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A2 femminile, Ct San Giorgio del Sannio: volto nuovo dalla “Billie Jean King” Fed Cup

Approfondimenti su San Giorgio del Sannio

Il Policlinico Gemelli di Roma ospiterà, dal 7 al 9 gennaio 2026, i trofei della Davis Cup e della Billie Jean King Cup.

La Billie Jean King Cup torna con l’Italia pronta a difendere il titolo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Giorgio del Sannio

Assaggio di A2 femminile. Cbf Balducci, un buon test. Primi tre set impeccabiliA Macerata l’amichevole contro la Omag San Giovanni in Marignano. Dopo il 3-0 si sono disputati altri due parziali vinti dalle romagnole. Una buona Cbf Balducci vince il test con l’Omag-Mt San ... ilrestodelcarlino.it

A2 F - Il San Salvatore si rinforza con Anniina AijanenIl Basket San Salvatore Selargius annuncia con soddisfazione l’ingaggio dell’ala finlandese Anniina Aijanen, che vestirà la maglia giallonera nell’ultima parte ... pianetabasket.com

Sandro Mortari La Provincia e i Comuni di Mantova e San Giorgio Bigarello hanno definito le linee di sviluppo - facebook.com facebook

Su richiesta del Vaticano, il restauratore volontario Bruno Valentinetti ha cancellato il volto assomigliante a quello di Giorgia Meloni dall'angelo della basilica romana di San Lorenzo in Lucina @ultimoranet x.com