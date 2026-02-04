Venerdì 6 febbraio alle 17 si terrà nelle Scuderie Estensi di Tivoli l’ultima tappa del progetto “Insieme a Evo”. Gli organizzatori presenteranno i dati dello studio di mercato sulle potenzialità dell’oleoturismo, un settore che potrebbe portare nuova vita alla zona. L’evento, che si svolge in piazza Giuseppe Garibaldi, raccoglie l’interesse di operatori e cittadini curiosi di scoprire le opportunità che questo tipo di turismo può offrire.

TIVOLI – Si terrà venerdì 6 febbraio alle ore 17, nelle Scuderie Estensi di Tivoli (piazza Giuseppe Garibaldi), l’ultima tappa del progetto “Insieme a Evo, per il bene comune, la salute, il territorio”, dedicato alla presentazione dei risultati dello studio di mercato sull’oleoturismo. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo della Regione Lazio e dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura – Arsial, e rappresenta il momento conclusivo di un percorso di ascolto e confronto che ha coinvolto gli operatori della filiera olivicola e oleo-turistica del territorio dell’area tiburtina, della sabina romana e della valle dell’Aniene. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - A Tivoli si presentano i numeri dello studio di mercato sulle potenzialità dell’oleoturismo

Approfondimenti su Tivoli oleoturismo

L'Empoli mostra un andamento altalenante in questa prima parte della stagione, con un bilancio di vittorie, pareggi e sconfitte che riflette le reali potenzialità della squadra.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno ha reso noto il bilancio delle attività operative svolte nel 2025.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Tivoli oleoturismo

Argomenti discussi: Insieme a EVO, per il bene comune, la salute, il territorio a Tivoli; IL 12 FEBBRAIO CERIMONIA DI CONSEGNA DEGLI ASSEGNI AL MERITO; Anzio, Giovanni Garito nuovo segretario del Pd; CORTINA 2026: IL SACRIFICIO DELLE DOLOMITI NON È IL NOSTRO SPORT.

A Tivoli si presentano i numeri dello studio di mercato sulle potenzialità dell’oleoturismoSi terrà venerdì 6 febbraio alle ore 17:00, presso le Scuderie Estensi di Tivoli (Piazza Giuseppe Garibaldi), l’ultima tappa del progetto ... meridiananotizie.it

A TIVOLI SI PRESENTANO I NUMERI DELLO STUDIO DI MERCATO SULLE POTENZIALITÀ DELL’OLEOTURISMO https://cavalierenews.it/ricette-e-notizie/33464/a-tivoli-si-presentano-i-numeri-dello-studio-di-mercato-sulle-potenzialit%C3%A0-dell%E2%80 facebook