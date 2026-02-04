A soli 21 anni entra in clausura | la scelta radicale che non si vedeva da decenni

Da lalucedimaria.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A soli 21 anni, un ragazzo decide di entrare in clausura, una scelta che non si vedeva da decenni. La sua decisione sorprende amici e familiari, ma lui spiega di aver trovato nel Vangelo una strada che sente di dover seguire. La sua scelta dimostra come, anche oggi, il richiamo della fede possa arrivare forte e chiaro tra i giovani.

Il Vangelo non passa mai di moda e anche oggi il seme della vocazione può attecchire tra i giovanissimi. Lo mostra la storia di questa suora che ha sentito la chiamata alla vita religiosa fin dall’infanzia. Ha scritto una volta Enzo Bianchi: «Al cristianesimo servono testimoni non testimonial». Parole da tenere bene a mente nel tempo in cui il “successo” si misura a colpi di click e visualizzazioni. Se non fosse che «cristianesimo» suona ancora troppo astratto. Sa di sistema di pensiero, rimanda a un insieme di valori o, peggio ancora, a un brand da promuovere. La differenza tra testimonial e testimone si gioca tutta qui. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

