A Ponte torna il Carnevale Storico, arrivato alla sua 45esima edizione. Per le strade del paese, il fascino delle maschere di cartapesta e l’allegria dei carri allegorici riempiono di colori e suoni le piazze. La tradizione si ripete anche quest’anno, attirando residenti e visitatori che vogliono vivere ancora una volta la festa più amata di Ponte.

Tempo di lettura: 3 minuti Il fascino intramontabile della cartapesta e l’energia travolgente dei carri allegorici tornano a colorare le strade di Ponte in provincia di Benevento. Il 15 e il 17 febbraio 2026 il comune sannita ospiterà la 45ª edizione del Carnevale Storico Pontese, uno degli appuntamenti più attesi e identitari del territorio, capace di unire storia, artigianato e divertimento per tutte le età. La manifestazione, organizzata dall’APS PONTIS in collaborazione con il Comune di Ponte, il Forum Giovani, l’ANSPI Santa Generosa e l’Istituto Comprensivo di Ponte, si conferma come un evento di eccellenza nel panorama culturale locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Ponte torna il Carnevale Storico che taglia la 45° edizione

Approfondimenti su Ponte Carnevale

Domani ad Apricena parte la festa più attesa dell’anno.

San Nicandro Garganico si appresta a vivere un Carnevale Storico che promette di attirare molti spettatori.

Ultime notizie su Ponte Carnevale

