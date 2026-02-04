A Novara il concerto tributo Negramaro Modà e Antonacci

Sabato 7 febbraio, all’auditorium del centro culturale Viaoxiliaquattro di Novara, si terrà un concerto tributo dedicato a Negramaro, Modà e Antonacci. La serata promette di portare sul palco cover e brani che hanno fatto la storia di questi artisti, attirando appassionati e fan della musica dal vivo. Gli organizzatori invitano il pubblico a non perdere l’occasione di ascoltare dal vivo pezzi che hanno segnato intere generazioni.

Sabato 7 febbraio sul palco dell'auditorium del centro culturale Viaoxiliaquattro di Novara arriva un nuovo appuntamento con la musica dal vivo.Alle 21 va in scena il concerto tributo a Negramaro, Modà e Antonacci con la Bkg Tribute Band. Un omaggio a tre importanti realtà della musica pop-rock.

