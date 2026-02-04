A nostra figlia Chiara diagnosticata la leucemia a 4 anni | gliel' abbiamo spiegata con una favola Ci chiedevamo perché a lei e non a noi?

A 4 anni, Chiara si ammala di leucemia. I suoi genitori, Floriano e sua moglie, si trovano di fronte a una scelta difficile: come spiegare a una bambina così piccola una malattia così grave. Per farle capire, le raccontano una favola, cercando di alleggerire il peso di quella verità. In quei momenti, i genitori si chiedono perché proprio a lei sia capitata questa prova, e si rendono conto che nulla può prepararti a un dolore così improvviso. La vita di Floriano Dandolo, militare di Taranto, si

C'è un momento, nella vita di un genitore, in cui tutto si ferma. Per Floriano Dandolo, militare originario di Taranto, quel momento arriva nella primavera del 2018, quando sua figlia Chiara ha quattro anni. All'inizio sembra poco più di un'influenza: una febbre che va e viene, una stanchezza insolita. Poi qualcosa cambia. «L'8 giugno 2018 sono comparse delle ecchimosi sulle sue gambe», racconta il papà non potendo dimenticare quella data. Nei giorni precedenti, Chiara sudava in modo anomalo durante la notte: «La mattina si svegliava con la nuca completamente bagnata, i capelli zuppi di sudore».

