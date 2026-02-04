A Monza c' è una scimmia che ha corso con la fiaccola | il video diventato virale

A Monza una scimmia ha corso con la fiaccola, facendo impazzire il web. Il video della scena è diventato virale in poche ore. La scimmia, protagonista di una scena insolita, ha attirato l’attenzione di molti utenti sui social. Ora si cerca di capire come sia successo e chi abbia organizzato questa trovata.

La fantasia, lo sappiamo, non gli manca. Così che dopo aver scelto (o meglio creato con l’intelligenza artificiale) un testimonial molto particolare, adesso lo utilizza anche come protagonista dei grandi eventi. Si tratta di Monk: la scimmia pensata da Matteo Perego, a capo del negozio Amerigo Concept Store a Monza. Monk è una scimmia elegante e trendy costruita con l’intelligenza artificiale e che, poco fa, ha corso (virtualmente) portando la fiaccola per le strade del centro di Monza. Uno sfondo tutt’altro che piovoso (rispetto alla realtà) quello scelto da Matteo Perego: con Monk protagonista dalla Villa Reale al Duomo, passando fino all’Arengario e terminando sua corsa con la fiaccola davanti al negozio di via Carlo Alberto.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Monza Fiaccola Sorloth Juve: che errore dell’obiettivo bianconero! Ha sbagliato un gol clamoroso sotto porta, il VIDEO è diventato virale Durante il derby di Supercoppa, Sorloth ha commesso un errore clamoroso sotto porta, sprecando un’occasione importante per la Juventus. “Sono diventato virale per un video, ma quando il telefono ha smesso di squillare ho capito che c’era altro”: il racconto del “Papu” Gomez Il percorso di El Papu Gomez è segnato da luci e ombre, dalla viralità sui social nel 2018 fino alle sfide più dure del 2023. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Monza Fiaccola Argomenti discussi: Monza, calcio e viabilità: all’U-Power c’è Inter-Torino nel mercoledì della fiaccola olimpica; La Monza 4.0: sempre più cemento e meno verde e i comitati insorgono; I convocati del Padova per la sfida al Monza: c’è Di Mariano, Caprari no; Superlega, per la Yuasa non c'è gioia: Monza vince al PalaSavelli e Golzadeh finisce all'ospedale. A Monza c'è una scimmia che ha corso con la fiaccola: il video diventato viraleLa fantasia, lo sappiamo, non gli manca. Così che dopo aver scelto (o meglio creato con l’intelligenza artificiale) un testimonial molto particolare, adesso lo utilizza anche come protagonista dei gra ... monzatoday.it La Fiamma Olimpica arriva a Monza. Prima uscita pubblica per la presidente CrampsieNella giornata di oggi la Fiamma Olimpica è arrivata fino a Monza e ad accoglierla c’era anche una rappresentanza della squadra locale con. tuttomercatoweb.com Aveva droga e un coltello a serramanico nascosti in casa. Un 36enne di Monza è stato denunciato dalla polizia. Articolo nei commenti. facebook

