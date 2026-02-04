A Montoro la presentazione del libro La giustizia non esiste di Gennaro Del Prete
Questa sera a Montoro si tiene la presentazione del libro
Il Faro associazione presenta la presentazione del libro "La giustizia non esiste" di Gennaro Del Prete, un evento dedicato alla riflessione sul tema della giustizia, tra testimonianze e dialoghi costruttivi.L'opera di Del Prete, LA GIUSTIZIA NON ESISTE, sarà al centro dell'incontro che si terrà.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
