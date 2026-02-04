A Isernia riduzione delle Tari | risparmio medio del 12% sulle bollette dei cittadini

A Isernia, i cittadini hanno visto un calo delle bollette della Tari nel 2025. La media si è attestata a 227 euro, circa il 4,7% in meno rispetto all’anno precedente. Questo significa un risparmio di circa 11 euro a famiglia, rispetto ai 238 euro del 2024. La riduzione si traduce in un minore peso sulle tasche degli abitanti, che ora pagano meno per la gestione dei rifiuti.

A Isernia, la bolletta della Tari si è allungata meno del previsto. Nel 2025, i cittadini hanno pagato in media 227 euro per la tassa sui rifiuti, un calo del 4,74% rispetto ai 238 euro del 2024. Una cifra che, sebbene non esca dallo spettro delle piccole variazioni, si distacca nettamente dalla media nazionale, che si attesta intorno ai 350 euro annui. È un dato che non passa inosservato in un territorio come il Molise, dove il peso delle tasse sulle famiglie è spesso al centro del dibattito politico e sociale. A rilevarlo è uno studio condotto dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione della Uil, guidato dal segretario confederale Santo Biondo, che ha analizzato il carico fiscale della Tari su scala nazionale, con un particolare su alcune aree del Sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu

