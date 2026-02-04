A Gesualdo il convegno Antisemitismo e propaganda | una sfida per la democrazia
Questa domenica a Gesualdo si terrà il convegno intitolato “Antisemitismo e propaganda: una sfida per la democizione”. L’evento si svolgerà alle 11 del mattino e riunirà esperti, studiosi e rappresentanti locali per discutere il problema dell’odio antisemita e come combatterlo attraverso l’informazione e la cultura. La sala sarà aperta a chi vuole ascoltare e partecipare, per capire meglio le dinamiche di un fenomeno che ritorna prepotente in alcuni ambienti.
Il convegno “Antisemitismo e propaganda: una sfida per la democrazia” si terrà domenica 8 febbraio alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare di Palazzo Pisapia a Gesualdo (AV), tra i primi Comuni d'Italia ad aver conferito la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese.Temi del convegnoL’iniziativa.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su Gesualdo Convegno
Astensionismo e cittadini: una sfida urgente per la democrazia italiana
La sparata di Albanese alla Camera: "Antisemitismo strumentalizzato, mina la democrazia"
Alla Camera, Francesca Albanese ribadisce che l’antisemitismo viene usato come strumento politico e avverte: mina la democrazia.
Il convegno della Sin con il dottore e primario della Tin Moschella #Avellino - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.