A Gesualdo il convegno Antisemitismo e propaganda | una sfida per la democrazia

Questa domenica a Gesualdo si terrà il convegno intitolato “Antisemitismo e propaganda: una sfida per la democizione”. L’evento si svolgerà alle 11 del mattino e riunirà esperti, studiosi e rappresentanti locali per discutere il problema dell’odio antisemita e come combatterlo attraverso l’informazione e la cultura. La sala sarà aperta a chi vuole ascoltare e partecipare, per capire meglio le dinamiche di un fenomeno che ritorna prepotente in alcuni ambienti.

Il convegno “Antisemitismo e propaganda: una sfida per la democrazia” si terrà domenica 8 febbraio alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare di Palazzo Pisapia a Gesualdo (AV), tra i primi Comuni d'Italia ad aver conferito la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese.Temi del convegnoL’iniziativa.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Gesualdo Convegno Astensionismo e cittadini: una sfida urgente per la democrazia italiana La sparata di Albanese alla Camera: "Antisemitismo strumentalizzato, mina la democrazia" Alla Camera, Francesca Albanese ribadisce che l’antisemitismo viene usato come strumento politico e avverte: mina la democrazia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Il convegno della Sin con il dottore e primario della Tin Moschella #Avellino - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.