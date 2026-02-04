A Disney interessano più i parchi divertimento che i film

Disney sposta l’attenzione sui parchi divertimento. L’azienda ha scelto di puntare su questa area, che da tempo rappresenta il suo settore più redditizio. Con il nuovo amministratore delegato, i parchi diventeranno ancora più strategici e investimenti aumenteranno. Nel frattempo, i film sembrano perdere terreno rispetto alle attrazioni e all’esperienza dal vivo.

Da qualche tempo sono diventati il suo settore più redditizio, e con il nuovo amministratore delegato lo saranno ancora di più La nomina di Josh D’Amaro come nuovo amministratore delegato di Walt Disney al posto di Bob Iger, la persona che aveva guidato l’azienda per gran parte degli ultimi vent’anni, era stata ampiamente prevista da addetti ai lavori e riviste di settore, che l’hanno interpretata come una scelta conservativa, prudente e in continuità con la visione del suo predecessore. D’Amaro ha 55 anni, lavora in Disney dal 1998 ed è il responsabile della sezione “experiences”, quella che si occupa degli hotel, delle navi da crociera e dei parchi divertimento gestiti dalla compagnia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

