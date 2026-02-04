A che ora partono Casse Schieder e gli italiani prima prova discesa Olimpiadi | n di pettorale e tv

La prima prova di discesa maschile a Bormio inizia alle 11 di mercoledì 4 febbraio. Cinque azzurri scenderanno in pista per il tentativo di qualificarsi alla gara olimpica. Tra loro ci sono Casse e Schieder, pronti a sfidare il cronometro davanti alle telecamere. La partenza è prevista a metà mattina, con la gara trasmessa in diretta tv.

Saranno cinque gli azzurri al via della prima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino di Bormio (Italia), valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: domani, mercoledì 4 febbraio, l'azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 45 gli atleti in gara, con 18 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 11.30 Salvo interruzioni o ritardi, Florian Schieder partirà col 7 alle 11.41.10, Dominik Paris col 14 alle 11.49.55, Giovanni Franzoni col 15 alle 11.51.10, Mattia Casse col 16 alle 11.52.25, Christof Innerhofer col 29 alle 12.08.40. Per la prima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

