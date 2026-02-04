A che ora parte Dominik Paris oggi prima prova discesa Olimpiadi | n di pettorale tv streaming

Questa mattina si alza il sipario a Bormio con la prima prova della discesa maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026. Dominik Paris scenderà in pista alle 11, con il suo pettorale ancora da svelare. La gara sarà trasmessa in diretta su tv e streaming, e gli appassionati sono già pronti a tifare il loro atleta.

Domani, mercoledì 4 febbraio, a Bormio (Italia) si apriranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: in programma la prima prova cronometrata della discesa maschile, che scatterà alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 45 atleti in rappresentanza di 18 Paesi. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 11.30 Salvo interruzioni, Dominik Paris partirà col pettorale numero 14 alle ore 11.49.55: la prima prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.30 e gli atleti dall'1 al 5 scatteranno a distanza di 2'10" l'uno dall'altro. Dal 6 in poi, invece, l'intervallo di partenza verrà ridotto a 1'15".

