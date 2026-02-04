Il Roma Polo Club riapre il suo maneggio coperto dopo lavori di ristrutturazione. Ora lo spazio è dedicato anche alla terapia e alla salute mentale, con persone che si avvicinano al cavallo per superare depressione e ansia. La struttura, nel cuore di Roma, si conferma un punto di riferimento per chi cerca un modo diverso per stare bene.

A cavallo per ritrovare il benessere mentale e superare depressione e ansia. Il Roma Polo Club – antica e prestigiosa oasi dedicata allo sport nel cuore della Capitale – si trasforma in laboratorio scientifico e celebra un traguardo importante all’insegna di ricerca e inclusività: la riapertura del maneggio coperto, recentemente ristrutturato. Uno spazio all’avanguardia nelle strutture e nella filosofia terapeutica, pensato per ospitare la sperimentazione dell’ Equine Assisted Therapy, pratica che sfrutta il legame tra uomo e cavallo per favorire il benessere psicofisico. Un progetto innovativo nell’ottica One Health – che coniuga il benessere di uomini, animali e ambiente – che è anche “un fiore all’occhiello dell’attività della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale”, come ha sottolineato Alessandra Taccone, presidente della Fondazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - A cavallo per superare depressione e ansia, al Roma Polo Club nuovi spazi per la sperimentazione

Approfondimenti su Roma Polo Club

Nicola Savino, ospite a Ciao Maschio su Rai 1, si è aperto su temi personali come il rapporto con i genitori, l’infanzia solitaria e le paure legate alla depressione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Polo Club

Argomenti discussi: Il cavallo che piange è il nuovo giocattolo più amato dalla Cina: l'errore produttivo che racconta la stanchezza dei lavoratori; Rutelli: Non possiamo trattare Trump da nemico. L’Europa deve superare il voto all’unanimità; Udinese, sospiro di sollievo per Davis: lesione meno grave, rientro previsto in un mese; Terminillo, aperta la Ramazzotti. Disco verde anche per il fondo. Partite tutte le settimane bianche.

Maria De Filippi e l’amore per il suo cavallo: L’ha aiutata a superare il vuoto lasciato da Maurizio CostanzoMaria De Filippi è stata paparazzata dai fotografi di Gente mentre in sella al suo cavallo Oversea, si gode qualche ora di relax al maneggio. Il settimanale racconta che la conduttrice ha comprato il ... fanpage.it

PV - Parliamo di: #Danza Roma diventa polo europeo della danza contemporanea con Danza oltre il confine 4.0, un progetto di World Dance Alliance Europe. Dal 9 febbraio al 26 aprile 2026 l’evento propone un percorso formativo intensivo completamente - facebook.com facebook