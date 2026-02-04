A Cascina un corso pratico di italiano per stranieri

A Cascina sono aperte le iscrizioni a un nuovo corso pratico di italiano rivolto agli stranieri. L’iniziativa è promossa dalla Rete Bibliolandia nell’ambito del progetto 'Bibliolandia senza Frontiere', che coinvolge biblioteche e archivi locali. Il corso mira a aiutare i partecipanti a migliorare le competenze linguistiche in modo pratico e diretto.

Sono aperte le iscrizioni al 'Corso pratico di italiano per stranieri', un'iniziativa che vede protagonista la Rete Bibliolandia con il progetto 'Bibliolandia senza Frontiere: biblioteche e archivi che includono'. Il progetto prevede 40 corsi, distribuiti su 22 sedi di biblioteche e archivi.

