Il 14 febbraio Bologna si accende di festeggiamenti per San Valentino. La città si prepara a trasformarsi in un palcoscenico di incontri culturali, spettacoli e specialità gastronomiche. Tra musica, teatro e piatti locali, i bolognesi vivranno l’amore in modo diverso, coinvolgendo residenti e visitatori in un’atmosfera di festa.

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, Bologna si trasforma in una città dove l’amore non è solo un sentimento ma un’esperienza da vivere in forma di spettacolo, musica, teatro e cucina. La giornata, che quest’anno cade di sabato, offre un’occasione unica per celebrare i legami affettivi con eventi pensati per ogni tipo di gusto. Al centro della programmazione, il Teatro San Leonardo ospita una serata speciale di concerti Candlelight, un’esperienza sensoriale in cui la musica classica e pop viene eseguita al chiaro di candele in ambienti suggestivi. Tra le tracce previste, brani iconici come *Your Song* di Elton John, *Can You Feel the Love Tonight?*, *La Vie en Rose* di Edith Piaf e *My Heart Will Go On* di Celine Dion, creano un’atmosfera intima e coinvolgente, perfetta per chi cerca un momento di emozione pura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A Bologna, il 14 febbraio si celebra l’amore con incontri culturali, spettacoli e gastronomia locale.

