4 Zampe in Piazza | microchip gratis dimostrazioni sportive e manifestazione di bellezza

Il Comune di Casaluce ha annunciato oggi l’evento “4 Zampe in Piazza”, che si svolgerà nel centro cittadino. L’iniziativa prevede microchip gratis per i cani, dimostrazioni sportive e una manifestazione di bellezza. L’obiettivo è sensibilizzare i proprietari sull’importanza di tutelare i propri animali e favorire il contatto tra cittadini e associazioni locali. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Asl Veterinaria di Aversa, l’Associazione Cinofila Agro Aversano e diverse realtà giovanili della zona.

Il Comune di Casaluce, in collaborazione con l'Asl Veterinaria di Aversa, l'Associazione Cinofila Agro Aversano, la Rete College Italia e le associazioni giovanili Wake Up e Casaluce in Movimento, organizza "4 Zampe in Piazza", l'iniziativa dedicata agli amici a quattro zampe in programma.

