4 NUOVE SERIE EVENTO PER RAI1 | DA GOTICO PADANO A CHI SI FERMA È PERDUTO

La Rai annuncia quattro nuove serie per la prima serata di Rai1. La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, conferma che si tratta di produzioni molto attese. Le serie spaziano tra generi diversi e sono pronte a catturare il pubblico. Le riprese sono già in corso, e gli autori promettono storie coinvolgenti e di qualità.

La Rai ha approvato 4 nuove serie destinate alla prima serata di Rai1. Lo svela Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. Trame e cast, da "Gotico Padano" a "Chi si ferma è perduto". Quattro novità assolute tra giallo e dramma, quattro progetti diversi per tono e genere, anticipa Ammirati all'Ansa, e su tutti "la qualità e la volontà di innovare il racconto seriale italiano". CHI SI FERMA È PERDUTO Light crime scritto da Fabrizio Cestaro e Anna Mittone, è liberamente tratta dal romanzo omonimo di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, e prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction (Light crime.

A Rimini, gli imprenditori non si fermano.

“Prima di noi” è una serie in cinque puntate su Rai1, tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana.

