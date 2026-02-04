4 febbraio Giornata Mondiale contro il Cancro | i 30 nemici che possiamo evitare

Oggi si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione per sensibilizzare e ricordare quanto si può fare per prevenire questa malattia. La giornata è promossa dalla Union for International Cancer Control, con il supporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Molti dei 30 nemici del cancro sono evitabili cambiando semplicemente alcune abitudini.

Oggi, 4 febbraio, si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un'iniziativa della Union for International Cancer Control (UICC) sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il tema scelto per il triennio 2025-2027 è "Uniti dall'unicità", un messaggio che mette le persone al centro: il cancro tocca milioni di vite, ma non ci definisce. Siamo molto più di una diagnosi, molto più di un numero. L'ultimo rapporto dell'OMS e dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) porta una notizia importante: le nostre scelte quotidiane possono prevenire il 40% dei tumori. Dei 18,7 milioni di casi diagnosticati ogni anno nel mondo, circa 7,1 milioni dipendono da trenta comportamenti sbagliati che possiamo modificare.

