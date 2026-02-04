100x100 Gaza | quattro appuntamenti a Piacenza e Pontenure per la mobilitazione solidale

A Piacenza e Pontenure si terranno quattro incontri tra il 6 e il 15 febbraio per sostenere la campagna 100x100 Gaza. Le iniziative sono organizzate da From the River to Pc, Stampone e Prima Persona Plurale e si svolgeranno in diversi luoghi. L’obiettivo è raccogliere solidarietà e attenzione sulla situazione nella Striscia di Gaza attraverso eventi di vario tipo.

Saranno quattro gli appuntamenti a sostegno della mobilitazione nazionale 100x100 Gaza, promossa a Piacenza da From the River to Pc, l'impresa formativa Stampone e Prima Persona Plurale, che proporranno diverse iniziative in altrettanti luoghi tra venerdì 6 e domenica 15 febbraio.

