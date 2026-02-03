Zelensky | Mosca preferisce raid a pace

Dopo i raid russi su Kiev e le zone vicine al confine, il presidente ucraino Zelensky critica Mosca. Secondo lui, la Russia preferisce continuare a colpire l’Ucraina piuttosto che cercare una soluzione diplomatica. Zelensky dice che, mentre il suo Paese si difende, Mosca sembra voler mantenere la pressione con attacchi continui. La situazione resta tesa e senza segnali di tregua all’orizzonte.

9.15 All'indomani dei nuovi raid russi su Kiev e sulle città vicine al confine, il presidente ucraino accusa Mosca di dare priorità agli attacchi sul suo Paese rispetto ai colloqui di pace. "Approfittare dei giorni più freddi dell'inverno per terrorizzare la popolazione è più importante per la Russia che ricorrere alla diplomazia", ha scritto Zelensky sui social media, aggiungendo che le forze russe hanno attaccato con "più di 70 missili e oltre 450 droni". Ieri Zelensky aveva parlato di "pace dignitosa" possibile.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

