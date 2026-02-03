Zaragoza si presenta alla Roma | Non ho avuto dubbi voglio vincere

Zaragoza si presenta alla Roma e dice subito di voler vincere. Il nuovo attaccante giallorosso spiega che il trasferimento è stato rapido e deciso senza dubbi. Si dice pronto a far vedere il suo valore e a fare la differenza in squadra.

Bryan Zaragoza si presenta alla Roma con entusiasmo e ambizione. Il nuovo attaccante giallorosso racconta un trasferimento nato in poche ore e deciso senza esitazioni. «È successo tutto all’improvviso – ha spiegato – quando mi hanno parlato della Roma non ci ho pensato un secondo». Parole di gratitudine verso il club e la dirigenza. Zaragoza ringrazia la proprietà, Frederic Massara e Gian Piero Gasperini per l’opportunità ricevuta, sottolineando la volontà di ripagare la fiducia sul campo. L’obiettivo è dichiarato fin dal primo giorno. «Ho grandi aspettative: voglio essere importante per la Roma e vincere titoli.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Approfondimenti su Bryan Zaragoza

Donyell Malen, nuovo esterno della Roma, ha ufficialmente annunciato il suo arrivo ai canali del club.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bryan Zaragoza

Argomenti discussi: Zaragoza saluta il Celta e si presenta alla Roma: 'Ci vediamo all'Olimpico'; Zaragoza saluta il Celta e si presenta alla Roma: Ci vediamo all’Olimpico; Roma, ecco Zaragoza: Spero di giocare in Champions il prossimo anno; FLASH| Roma, proposta ufficiale al Celta Vigo per Bryan Zaragoza.

Roma, Zaragoza si presenta e sfotte la Lazio? Ma ha la memoria cortaSi è presentato ai suoi nuovi tifosi Zaragoza, acquisto della Roma che a partire ai prossimi giorni si metterà a disposizione di Gian Piero Gasperini. Intervenuto ai microfoni ... lalaziosiamonoi.it

Roma, Zaragoza: Il dribbling è una delle mie qualità più grandiArrivato nelle ultime ore di mercato, Bryan Zaragoza si presenta ai tifosi della Roma nella consueta intervista ai canali ufficiali del club giallorosso. Il giocatore spagnolo ha parlato della ... fantacalcio.it

Si presenta #Zaragoza Amante del 'calcio da strada' e dei dribbling! Riuscirà a far risaltare la sua qualità più grande in Serie A x.com

Si presenta Zaragoza Amante del 'calcio da strada' e dei dribbling! Riuscirà a far risaltare la sua qualità più grande in Serie A - facebook.com facebook