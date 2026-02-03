Zalone Nunziante | Ha coraggio artistico
Gennaro Nunziante torna a lavorare con Checco Zalone e i risultati sono sorprendenti. I due hanno messo insieme un film che sta facendo parlare molto, con numeri di incasso elevati e un pubblico che apprezza la loro collaborazione. Nunziante dice che Zalone ha un coraggio artistico che spinge oltre i limiti e dà nuova linfa al cinema italiano. La coppia sembra aver trovato la formula vincente anche questa volta.
Gennaro Nunziante quest'anno è tornato a collaborare con Checco Zalone, realizzando numeri assurdi al cinema: il sodalizio funziona e va oltre il grande schermo Buen Camino, l’ultimo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, ha fatto il boom assoluto, diventando, in un mese, il film più visto in assoluto italiani. Superando sia i record degli altri film del pugliese, sia il primo di Avatar che aveva raggiunto ottimi risultati. A Repubblica Nunziante ha rilasciato un’intervista dove ha parlato del loro sodalizio e di come, nonostante per Tolo Tolo non abbiano collaborato insieme, non c’è mai stata lacuna discussione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
“Zalone? Va apprezzato per il coraggio artistico. E a proposito di soldi, non ha mai fatto pubblicità, lasciando fuori dalla porta decine di milioni di euro. È rispetto verso il pubblico”: parla Nunziante
'Buen Camino' da record, Leccese: "Zalone e Nunziante orgoglio per Bari e per la Puglia"
Buen Camino, Gennaro Nunziante: per la commedia italiana la differenza è tutta nel finale
