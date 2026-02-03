Zalone Nunziante | Ha coraggio artistico

Gennaro Nunziante torna a lavorare con Checco Zalone e i risultati sono sorprendenti. I due hanno messo insieme un film che sta facendo parlare molto, con numeri di incasso elevati e un pubblico che apprezza la loro collaborazione. Nunziante dice che Zalone ha un coraggio artistico che spinge oltre i limiti e dà nuova linfa al cinema italiano. La coppia sembra aver trovato la formula vincente anche questa volta.

