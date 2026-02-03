Zaia dice che Vannacci si è reso conto di essere un corpo estraneo nella Lega. Non si sorprende di questa rottura e commenta che, dopo meno di un anno, Vannacci ha capito di non appartenere più al gruppo. La sua uscita sembra ormai inevitabile, e Zaia non nasconde che questa situazione era quasi prevedibile.

“Non sono sorpreso, non c’è nulla di nuovo sotto il sole. È la conferma, vista la ‘lunga’ carriera che ha avuto in Lega, meno di un anno, che ha preso atto di essere un corpo estraneo “. È il commento di Luca Zaia alle notizie sulle dimissioni di Roberto Vannacci dalla Lega. “Probabilmente – ha aggiunto, a margine dei lavori del Consiglio regionale del Veneto – aveva un altro progetto, non ha trovato il giusto substrato per farlo crescere in Lega, e oggi decide di camminare con le sue gambe. Vedremo quale sarà il potenziale di questa sua marcia che farà in solitaria”, ha detto ancora Zaia. Sull’eventualità che Vannacci debba dimettersi da europarlamentare dopo aver lasciato la Lega “è innegabile che quel seggio senza la Lega non l’avrebbe mai avuto”, ha aggiunto Zaia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Zaia: “Vannacci fuori dalla Lega? Non mi sorprende, ha capito di essere un corpo estraneo” – Video

Zaia ha detto che Vannacci si rende conto di essere un corpo estraneo nella Lega.

Vannacci ha deciso di lasciare la Lega, lasciando il partito dopo meno di un anno.

