You theater_ dance ? independent music presenta Iggor Cavalera

Venerdì 13 febbraio, al Teatro del Parco di Mestre, Iggor Cavalera sale sul palco per un concerto che promette energia pura. L’evento, parte del ciclo dedicato alla musica indipendente, porta in città un artista internazionale noto per il suo stile potente. La serata inizia alle 21:00 e si preannuncia un momento intenso per gli appassionati di musica contemporanea.

L’appuntamento di febbraio dedicato alla musica con un ospite internazionaleVenerdì 13 febbraio ore 21:00 IGGOR CAVALERA You Theater Dance? Independent music, il progetto dedicato al contemporaneo al Teatro del Parco di Mestre presenta il terzo appuntamento con la musica indipendente. Ospite.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

