You theater_ dance ? independent music presenta Iggor Cavalera

Venerdì 13 febbraio, al Teatro del Parco di Mestre, Iggor Cavalera sale sul palco per un concerto che promette energia pura. L’evento, parte del ciclo dedicato alla musica indipendente, porta in città un artista internazionale noto per il suo stile potente. La serata inizia alle 21:00 e si preannuncia un momento intenso per gli appassionati di musica contemporanea.
Venerdì 13 febbraio – ore 21:00 Teatro del Parco, Mestre Percussioni tribali, elettronica analogica, stratificazioni oscure e ipnotiche. Iggor Cavalera attraversa le radici del metal per spingersi oltre, in una ricerca che unisce corpo - facebook.com facebook
il 23 Gennaio 2009 i Sepultura pubblicano “A-Lex”, il loro undicesimo album in studio ed il primo con il batterista Jean Dolabella, dopo la partenza di Igor Cavalera nel 2006. Questo è il secondo concept album della band ed è basato sul romanzo “Arancia Me x.com
