Xylella | dal campo alla tavola l’epidemia che ha colpito l’Italia e i suoi agricoltori

La Xylella sta cambiando il volto dell’agricoltura italiana. In Puglia, gli ulivi, simbolo di secoli di tradizione, stanno morendo a causa del batterio. Gli agricoltori si trovano ad affrontare una crisi senza precedenti, con alberi che si seccano e un’intera economia locale che rischia di restare ferma. La lotta contro il batterio diventa ogni giorno più difficile, e le conseguenze si fanno sentire anche sulla tavola di tutti noi.

Un batterio, Xylella, ha provocato una crisi senza precedenti nell’agricoltura italiana, soprattutto in Puglia, dove gli ulivi – simboli della tradizione e dell’identità locale – sono ormai minacciati. Il cosiddetto “morbo degli ulivi” è causato da un agente patogeno che si trasmette attraverso insetti e che non ha cure note. Le conseguenze andranno oltre il campo: la perdita economica, la distruzione del paesaggio e il degrado sociale hanno reso l’epidemia un fenomeno ormai cruciale per la storia del territorio. Ogni anno, l’Italia, e in particolare la regione pugliese, assiste alla distruzione di migliaia di alberi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

È stato riscontrato un olivo infetto da Xylella Fastidiosa nell’area di Bitonto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

A Bari a giugno la V conferenza Ue sulla Xylella dell’EfsaRoma, 2 feb. (askanews) – Si terrà a Bari, dal 23 al 25 giugno, ... msn.com

Xylella fastidiosa: completato l’espianto dell’ulivo infetto in agro di Bitonto – Paolicelli: Intervento tempestivo e necessario per fermare la diffusione della ...Xylella fastidiosa: completato l'espianto dell'ulivo infetto in agro di Bitonto, Paolicelli: Intervento tempestivo e necessario per fermare la diffusione della malattia ... ilikepuglia.it

CAMPO DEI GIGANTI La calce bianca diventa un gesto simbolico: “Un sudario per fermare una fotografia e impedire che questi alberi secolari venissero cancellati”. #lattacco #campodeigiganti #xylella #ulivi - facebook.com facebook