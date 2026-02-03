Xylella | dal campo alla tavola l’epidemia che ha colpito l’Italia e i suoi agricoltori
La Xylella sta cambiando il volto dell’agricoltura italiana. In Puglia, gli ulivi, simbolo di secoli di tradizione, stanno morendo a causa del batterio. Gli agricoltori si trovano ad affrontare una crisi senza precedenti, con alberi che si seccano e un’intera economia locale che rischia di restare ferma. La lotta contro il batterio diventa ogni giorno più difficile, e le conseguenze si fanno sentire anche sulla tavola di tutti noi.
Un batterio, Xylella, ha provocato una crisi senza precedenti nell’agricoltura italiana, soprattutto in Puglia, dove gli ulivi – simboli della tradizione e dell’identità locale – sono ormai minacciati. Il cosiddetto “morbo degli ulivi” è causato da un agente patogeno che si trasmette attraverso insetti e che non ha cure note. Le conseguenze andranno oltre il campo: la perdita economica, la distruzione del paesaggio e il degrado sociale hanno reso l’epidemia un fenomeno ormai cruciale per la storia del territorio. Ogni anno, l’Italia, e in particolare la regione pugliese, assiste alla distruzione di migliaia di alberi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Xylella Dal Campo Alla Tavola
Olivo colpito da Xylella a Bitonto, l'assessore regionale Paolicelli: "Caso isolato, manteniamo alta l’attenzione"
È stato riscontrato un olivo infetto da Xylella Fastidiosa nell’area di Bitonto.
Mostra "Terremoti d'Italia", boom di visitatori per ricordare il sisma che ha colpito l'Irpinia
Ultime notizie su Xylella Dal Campo Alla Tavola
Argomenti discussi: Varietà resistenti come soluzione sostenibile per l’olivicoltura salentina; La lotta alla Xylella a Bari e in Puglia, Decaro: Si può frenare espansione batterio; Xylella fino al Gargano, il Governo vuole commissariare l'emergenza: Regione non ha speso 45 milioni - FoggiaToday; Ulivi e arte, dalla distruzione della Xylella a una nuova vita: nasce il progetto del Campo dei Giganti.
A Bari a giugno la V conferenza Ue sulla Xylella dell’EfsaRoma, 2 feb. (askanews) – Si terrà a Bari, dal 23 al 25 giugno, ... msn.com
Xylella fastidiosa: completato l’espianto dell’ulivo infetto in agro di Bitonto – Paolicelli: Intervento tempestivo e necessario per fermare la diffusione della ...Xylella fastidiosa: completato l'espianto dell'ulivo infetto in agro di Bitonto, Paolicelli: Intervento tempestivo e necessario per fermare la diffusione della malattia ... ilikepuglia.it
CAMPO DEI GIGANTI La calce bianca diventa un gesto simbolico: “Un sudario per fermare una fotografia e impedire che questi alberi secolari venissero cancellati”. #lattacco #campodeigiganti #xylella #ulivi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.