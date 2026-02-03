WWE | Stephanie Vaquer resiste al Judgment Day e rimane campionessa dopo un duro street fight match

Questa notte a Raw, Stephanie Vaquer ha difeso con successo il suo titolo mondiale contro Raquel Rodriguez in un combattimento molto duro. Le due si sono affrontate in un “Philadelphia Street Fight”, un match senza esclusione di colpi, e alla fine è stata Vaquer a mantenere la cintura, resistendo alle offensive di Rodriguez. La sfida è finita con il pubblico in piedi, soddisfatto di uno scontro intenso e spettacolare.

Questa notte a Raw si è arrivati alla resa dei conti tra Stephanie Vaquer e Raquel Rodriguez che si sono affrontate in un "Philadelphia Street Fight match" con in palio il titolo mondiale. Un match arrivato al culmine di una rivalità in cui la "Big Sexy" ha più volte attaccato la campionessa, infortunandola anche abbastanza seriamente alla caviglia; un infortunio da cui la Primera si è ripresa nelle scorse settimane e già a SmackDown in Arabia Saudita ha iniziato la sua vendetta con un attacco al Judgment Day. Liv non ascolta. Prima del match Raquel Rodriguez ha avuto un breve confronto con Liv Morgan chiedendo spiegazioni per l'eliminazione nella Royal Rumble.

