wta cluj 2026 epilogo amaro per stefanini la romena cristian passa in volata

Lucrezia Stefanini saluta il torneo di Cluj già al primo turno. La romena Cristian le strappa il successo in una partita combattuta fino all’ultimo punto. Stefanini aveva sperato in una vittoria, ma alla fine ha dovuto arrendersi in volata.

L’incontro valevole per il primo turno del torneo WTA di Cluj riserva un epilogo amaro per Lucrezia Stefanini. La romena Jaqueline Cristian, testa di serie numero due, prevale in volata, al termine di una battaglia di due ore e venti minuti, con il punteggio di 6-2 2-6 7-5 e approda agli ottavi di finale, turno in cui sfiderà l’ucraina Daria Snigur. La romena ottiene il break a zero in apertura e, grazie alla prima vincente, legittima il vantaggio con il turno di battuta del 2-0. L’azzurra si scuote, trova ritmo sui colpi da fondo e, dopo aver annullato la possibilità dello 0-3, si sblocca siglando il 2-1 con il servizio e sul diritto fuori misura dell’avversaria accorcia sul 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina Lucrezia Stefanini ha passato le qualificazioni al WTA di Cluj-Napoca, in Romania.

Questa mattina a Cluj si sono giocati i primi match del torneo WTA 2026.

