Wrabel torna con Up Above | il nuovo album arriva il 13 febbraio

Wrabel torna sulla scena con il suo nuovo album, “Up Above”, in uscita il 13 febbraio. È il terzo disco dell’artista, che promette un viaggio tra emozioni, sogni e sincerità. Dopo aver lasciato il segno con i lavori precedenti, questa volta si apre ancora di più, mescolando surrealismo e vulnerabilità, mostrando una crescita artistica evidente. Gli appassionati aspettano con curiosità e trepidazione questa nuova tappa musicale.

"Up Above" è il terzo album di Wrabel: un viaggio emotivo tra surrealismo, vulnerabilità e nuova maturità creativa. In uscita il 13 febbraio. Con oltre 4 miliardi di streaming e una carriera che lo ha consacrato tra i cantautori più intensi ed emotivamente coinvolgenti del pop moderno, Wrabel torna con Up Above, il suo terzo album in uscita il 13 febbraio per Nettwerk Music Group. Un progetto che rappresenta una svolta creativa, un lavoro che abbraccia contraddizione, surrealismo e una nuova forma di accettazione radicale. L'artista ha costruito questo disco partendo da un'ispirazione inaspettata: Nuclear War: A Scenario della giornalista investigativa Annie Jacobsen.

