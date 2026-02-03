WMS e ARIA | la colonna sonora dell’insicurezza e delle notti che non fanno dormire

Da dailyshowmagazine.com 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La paura di perdere il controllo si fa sentire nelle notti senza pace. Le nuove generazioni vivono con l’insicurezza che si sente nelle canzoni di WMS e “ARIA”, le colonne sonore di un’ansia diffusa. Le persone parlano di questa sensazione senza filtri, senza maschere, anche se spesso si evita di affrontarla a cuore aperto.

C’è una parola che torna spesso quando si parla di nuove generazioni: insicurezza. Ma raramente viene raccontata senza filtri, senza pose, senza frasi già pronte. Con “ARIA”, WMS sceglie una strada diversa: prende quella sensazione di soffocamento emotivo — la paranoia, i pensieri scuri, la paura di non essere abbastanza — e la trasforma in una canzone che non cerca di “piacere”, ma di dire la verità. “ARIA” nasce come riflessione notturna, in un periodo in cui WMS si sentiva chiuso, spento, attraversato da pensieri cupi. Il brano racconta un amore che si consuma nel disequilibrio: una relazione in cui il protagonista si sente sempre un gradino sotto, sempre “meno” dell’altra persona. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

