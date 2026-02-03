William e Kate Middleton hanno divorziato in segreto | la verità sull’indiscrezione

William e Kate Middleton si sono separati in silenzio. La notizia circola sui social dopo che è stato condiviso un video su X, nel quale appaiono il Principe del Galles e due dei loro tre figli. Nessuna conferma ufficiale, ma l’indiscrezione sta facendo il giro del web, alimentando speculazioni sulla fine del matrimonio reale.

William e Kate Middleton avrebbero divorziato in gran segreto: il caso sta montando sui social dopo che è stato postato su X un video che riguarda il Principe del Galles e due dei suoi tre figli. Divorzio William e Kate Middleton, monta un nuovo caso (falso). Ci risiamo, William e Kate Middleton sono di nuovo protagonisti di palesi fake news. La coppia è spesso bersaglio di teorie complottiste e gossip che hanno dell’incredibile. Quando la Principessa del Galles si stava curando dal cancro e non venivano date sue notizie ufficiali, iniziarono a circolare le notizie più fantasiose. Addirittura si arrivò a dire che aveva il volto sfigurato, perché William l’aveva picchiata. 🔗 Leggi su Dilei.it

Kate Middleton e William hanno recentemente attraversato un momento importante nella loro relazione, confermando la solidità del loro legame.

