Wenhan Liu e gli spari a Rogoredo L' appello della moglie dalla Cina e la tappa al bar

La mattina di ieri, in via Cassinis a Rogoredo, è scoppiato un conflitto a fuoco tra la polizia e Wenhan Liu, un uomo di 30 anni. Durante lo scontro, Liu è stato colpito e ferito. La moglie, che vive in Cina, ha spiegato che lui aveva avuto un crollo mentale e che aveva bisogno di aiuto. Intanto, Liu si trova ora in ospedale, mentre i poliziotti coinvolti sono stati ascoltati come testimoni. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i residenti del quartiere.

Wenhan Liu ha raccontato cosa è successo prima degli spari al bar di Milano.

Quattro agenti di polizia sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo aver aperto il fuoco a Rogoredo.

Faccia a faccia con Wenhan Liu, la tappa al bar prima degli spari: Era strano ma non ho avuto pauraMilano – «Non ho avuto paura, quel cliente mi è sembrato solo un po’ strano. Nella tasca del giubbotto aveva due bottiglie di vetro vuote. Non lo avevo mai visto prima». A parlare, il giorno dopo la s ... ilgiorno.it

Colloquio con il barista che ha incrociato Wenhan Liu poco prima degli spari in via Cassinis. - facebook.com facebook