Questa mattina, nel V-Park, si è svolta la presentazione del progetto

"Si chiama Tripletta vincente: sport, prevenzione e salute " il progetto che coinvolge le tre squadre più importanti del nostro territorio: Megabox, Vuelle e Vis che ha ospitato la presentazione nei nuovi spazi del V-Park. I tre capitani - Lorenzo Bucarelli, Sonia Candi e Manuel Di Paola - sono i volti che incarnano una sorta di squadra della salute, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e i sani stili di vita, incontrando i cittadini nei loro luoghi di aggregazione, come stadi e palazzetti. Ma il vero testimonial della campagna promossa dall’ Azienda sanitaria di Pesaro Urbino, che intende combattere in prima linea contro il diabete, è l’ex capitano del Milan, Massimo Ambrosini, che vive il problema dal di dentro: "Mi sta particolarmente a cuore la prevenzione perché ho un figlio con questa patologia – ha raccontato Ambrosini con coraggio –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, Vis, Megabox e Ambrosini: "Tutti in campo contro il diabete"

