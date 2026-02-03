Dušan Vlahovic si è allenato di nuovo con il gruppo alla Continassa. Dopo due mesi di stop forzato a causa di un infortunio, il centravanti serbo ha ripreso gli allenamenti questa mattina, segnando un passo avanti nel suo percorso di recupero. La sua presenza in campo potrebbe tornare presto ad influenzare le scelte di formazione della Juventus.

Dušan Vlahovi? è pronto a ritornare in campo. Dopo ben due mesi di assenza a causa dell’infortunio rimediato contro il Cagliari il 29 novembre scorso, questa mattina il serbo è tornato ad allenarsi in Continassa. Un rientro che può fare la differenza. La lesione di alto grado al tendine dell’adduttore sinistro ha costretto il numero 9 ai box. In seguito all’operazione, l’attaccante ha trascorso le ultime settimane a Belgrado per proseguire con il recupero, prima di ritornare ad allenarsi con la squadra alla Continassa. Il rientro in campo è previsto entro la metà del mese di marzo, con la Juventus che confida nella sua presenza per la sfida contro la Roma, in programma per il primo del mese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Vlahovi? rivede il campo: il serbo torna ad allenarsi alla Continassa

Rimanete aggiornati con le ultime novità dalla Juventus: Gatti rompe il silenzio sui social, mentre Milik torna ad allenarsi in campo alla Continassa.

