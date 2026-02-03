Vlahovic Milan contatti continui | ma la maxi richiesta sulle commissioni frena tutto E Allegri fa il nome di un ex Juve

I contatti tra Vlahovic e il Milan sono frequenti, ma l’affare resta in stallo. La richiesta troppo alta sulle commissioni ha bloccato tutto, e intanto Allegri ha tirato in ballo un ex compagno di squadra. La trattativa sembra arenarsi, anche se le parti continuano a parlare.

per l'attacco. Il mercato invernale del Milan si è chiuso con un colpo di scena che ha lasciato l'attacco di Massimiliano Allegri orfano del rinforzo sperato. Il dietrofront su Jean-Philippe Mateta è stato totale: dopo giorni di serrate trattative con il Crystal Palace, il club rossonero ha deciso di non procedere al tesseramento. Decisivo è stato il parere del medico sociale che, dopo una visita accurata, ha espresso forti perplessità sulle condizioni del ginocchio del centravanti francese.

