Dusan Vlahovic è tornato alla Continassa dopo un periodo di assenza. I tifosi sperano di vederlo presto in campo, ma ancora non c’è una data ufficiale per il suo ritorno. La Juventus aspetta con fiducia e si prepara a monitorare la sua condizione nei prossimi giorni. Intanto, la Gazzetta dello Sport rilancia le voci sul suo futuro, lasciando aperto ogni discorso.

Vlahovic è tornato alla Continassa! Quando è stimato il suo rientro in campo. E Gazzetta rilancia sul futuro: «Non è scontato che.». Ultime. lI mercato invernale si è chiuso senza il botto in attacco, ma per Luciano Spalletti la notizia più importante arriva direttamente dall’infermeria: il vero “nuovo” numero 9 della Juventus sarà Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha fatto rientro a Torino dopo aver trascorso il periodo post-operatorio a Belgrado, dove non è rimasto con le mani in mano. Sotto la guida di un preparatore personale, Dusan ha lavorato intensamente per accelerare i tempi di recupero, mostrandosi determinato a riprendersi il centro dell’attacco bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

