Vittoria di civiltà a Torretta Antonacci ecco i cassonetti della spazzatura | Ora la fermata del bus

La zona di Torretta Antonacci a San Severo cambia faccia. Dopo settimane di proteste, i cassonetti della spazzatura sono stati finalmente posizionati. I lavori sono terminati e ora l’area non si trasforma più in una discarica a cielo aperto. I residenti festeggiano questa vittoria di civiltà e sperano che il servizio di raccolta resti efficiente. La fermata del bus, che si trova proprio vicino ai cassonetti, torna a essere un punto di riferimento per chi vive in zona.

Prima vittoria di civiltà per i lavoratori di Torretta Antonacci, a San Severo. Negli scorsi giorni, infatti, sono stati posizionati i cassonetti per la spazzatura, evitando che l'area, in agro di San Severo, diventi una discarica a cielo aperto. Non si tratta dell'unica richiesta dei migranti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Torretta Antonacci Tragedia a Torretta Antonacci: 38enne trovato senza vita in auto Un uomo di 38 anni è stato rinvenuto senza vita all’interno di un’auto nell’insediamento di Torretta Antonacci, a San Severo. Sacchi della spazzatura abbandonati fuori dai cassonetti: mille euro di multa ai due responsabili La polizia locale di Jesi ha recentemente multato con 1. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Torretta Antonacci Argomenti discussi: Tassa di soggiorno, addio al modello 21. FARE: Vittoria di civiltà per l’extralberghiero; Quote di genere, la DC: Domani all’Ars prova di civiltà; Latronico su Policoro Capitale del mare; Ospedale Perrino, storica vittoria sul diritto alla mensa: Giustizia è stata fatta. PNRR 1.7.2 – Rete di Facilitazione Digitale: a Vittoria oltre 7.000 cittadini supportati nel comprensorioVittoria, 03 febbraio 2026 - Si è concluso con risultati di grande rilievo il progetto PNRR Misura 1.7.2 Reti di Facilitazione Digitale, che ha visto il GAL ... radiortm.it Acoi: Approvazione legge responsabilità professionale è vittoria di civiltàL’approvazione definitiva della legge sulla responsabilità del personale sanitario, il Ddl Gelli, è una vittoria di civiltà, giuridica e medica. Ringraziamo il relatore Gelli, il Parlamento e le ... quotidianosanita.it #torrettantonacci “A Torretta Antonacci si vive nell’emergenza: presto risposte immediate”, presidio a Foggia - facebook.com facebook Un immigrato regolare dal Gambia che non aveva trovato altra dimora è deceduto nella macchina parcheggiata nel ghetto di Torretta Antonacci, nel Foggiano, mai bonificato nonostante i fondi del Pnrr avvenire.it/attualita/il-b… #migranti x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.