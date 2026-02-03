Vitruvio sos alla Regione | Serve un contributo straordinario

I resti della Basilica di Vitruvio emergono ancora una volta sotto gli scavi di piazza Costa. Ieri mattina, Maria Cecilia Lazzarini, moglie dell’imprenditore Francesco Merloni, e Lorenza Mochi Onori, una delle più note soprintendenti italiane, hanno visitato di persona quei reperti che testimoniano un pezzo importante della storia antica. La regione ora chiede un contributo straordinario per poter preservare e valorizzare meglio questa scoperta.

Visite d’eccezione, ieri mattina, agli scavi di piazza Costa, dove sono emersi i resti della leggendaria Basilica di Vitruvio, da parte di Maria Cecilia Lazzarini, moglie dell’imprenditore Francesco Merloni, e di Lorenza Mochi Onori, tra i più noti soprintendenti italiani. Con loro, il professor Paolo Clini, il sindaco Luca Serfilippi, l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi e il parlamentare Antonio Baldelli. E chissà che la visita non si traduca in qualche generoso atto di mecenatismo. In effetti il tema dei soldi c’è, tanto l’ex consigliera regionale del Pd, Adriana Mollaroli, rivolge un appello alla giunta Acquaroli: "Per continuare gli scavi nell’area della Basilica di Vitruvio serve un contributo straordinario della Regione Marche ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vitruvio, sos alla Regione: "Serve un contributo straordinario" Approfondimenti su Vitruvio Basilica Sicurezza, l’Sos di Massari: "Serve piano straordinario" Massari sottolinea l’urgenza di un piano straordinario per la sicurezza urbana, evidenziando la crescente sofferenza nei contesti cittadini. La famiglia nel bosco diventa “testimonial involontaria”: SOS Utenti chiede un contributo dalla Regione Abruzzo Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Vitruvio Basilica Argomenti discussi: Vitruvio, sos alla Regione: Serve un contributo straordinario. Vitruvio, sos alla Regione: Serve un contributo straordinarioL’appello dell’ex consigliera Pd. Mollaroli. Intanto visitano gli scavi. la moglie di Francesco Merloni. e Lorenza Mochi Onori. msn.com Durante gli scavi a Fano ritrovati i resti della Basilica di VitruvioIl sindaco Luca Serfilippi: Aspettavamo questa scoperta da 2mila anni. Anche Giuli in videocollegamento. Finiti i fondi del Pnrr, ora tocca a governo, Regione e Comune trovare altri finanziamenti pe ... rainews.it Visit Fano. . Fano su RTL 102.5 | Intervista al Sindaco del Comune di Fano, Luca Serfilippi e al Vicepresidente della Regione Marche, Enrico Rossi Una visione chiara per il futuro della città: cultura, eventi, territorio e la scoperta della Basilica di Vitruvio. #vi - facebook.com facebook Questa sera, mercoledì 28 gennaio, alle ore 21.00 circa, trasmetteremo un approfondimento dedicato alla scoperta della Basilica di Vitruvio. Appuntamento sul canale 19 di FanoTV, visibile in tutta la Regione Marche. #fanotv x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.