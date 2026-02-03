Oltre 120 cittadini hanno approfittato delle visite gratuite offerte dalla Croce Rossa di Albiano Magra. La giornata di prevenzione ha visto la presenza di 11 medici e ha permesso di effettuare circa 150 controlli, segnando un record di partecipazione. Un risultato che dimostra quanto la prevenzione sia ancora molto richiesta e apprezzata dalla comunità locale.

Prevenzione, volontariato e sanità d’eccellenza. La giornata di prevenzione organizzata dalla Croce rossa di Albiano Magra di Albiano è stata un successo, con grande affluenza di cittadini, oltre 120 persone, che hanno potuto usufruire delle prestazioni di 11 medici, per un totale di 150 visite fatte. Per cominciare la cerimonia dell’alzabandiera, alla presenza di militari, volontari e autorità, un momento solenne accompagnato dal suono del ‘Silenzio’ eseguito dal trombettista Enrico Baldassini, da oltre cinquant’anni componente della Filarmonica Albianese. L’evento si è svolto negli ambulatori della sede Cri, soprattutto nel piazzale antistante, dove è stato installato un moderno Posto Medico Avanzato, ospedale da campo completamente attrezzato, a disposizione grazie alla collaborazione con il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa – Centro di Mobilitazione Toscana, comandato dal maggiore Pietro Garofalo, presente insieme al maresciallo ordinario Stefano Bianchini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Visite gratuite da record. In 150 dagli specialisti grazie alla Croce Rossa

