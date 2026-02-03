Visite a Palazzo Chigi | calendario aggiornato modalità di prenotazione e curiosità sul palazzo

Palazzo Chigi riapre le sue porte ai cittadini. Il calendario delle visite guidate è stato aggiornato e le modalità di prenotazione sono più semplici. Chi vuole scoprire la storia e l’arte di questo luogo simbolo della politica italiana può già prenotare il suo turno. Le visite permettono di entrare negli ambienti storici e di conoscere da vicino uno dei palazzi più rappresentativi di Roma.

Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, apre regolarmente le sue porte ai cittadini attraverso visite guidate che permettono di scoprire la storia, l'arte e gli ambienti di uno dei luoghi istituzionali più importanti d'Italia. Le visite si tengono un sabato al mese, da ottobre a giugno, con accessi programmati tra le 9:30 e le 13:00. Le visite guidate durano circa 40 minuti e consentono l'accesso a gruppi di 40 persone per turno, con ingressi cadenzati ogni 30 minuti.

