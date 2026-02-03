Visita guidata Verona e i giochi olimpici

La città di Verona si prepara a una visita guidata dedicata ai giochi olimpici. La manifestazione mette in mostra gli atleti veronesi che hanno partecipato alle Olimpiadi, portando in luce le loro imprese sportive. Molti di loro sono diventati simboli locali, e questa iniziativa vuole raccontare le loro storie e il legame tra la città e la grande scena olimpica. La visita si rivolge a chi vuole scoprire un lato diverso di Verona, fatto di sport e di successi.

Verona ha avuto molti atleti di altissimo livello che l’hanno ben rappresentata anche alle Olimpiadi. Le due cerimonie che si svolgeranno in Arena, antico anfiteatro romano famoso per la stagione lirica, ma anche per eventi sportivi internazionali, porteranno alla ribalta la nostra città anche a.🔗 Leggi su Veronasera.it Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Verso le Olimpiadi Milano Cortina 2026 Ultime notizie su Verona Olimpiadi Argomenti discussi: Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 23 al 25 gennaio 2026; Veneto segreto, tutti gli eventi del weekend il 31 gennaio e 1 febbraio 2026; Sinfonie n. 7, 8 | Aspettando Beethoven; Scopri le antichità parlanti al Museo Lapidario di Verona: visita guidata il 1° febbraio. Visita guidata: Soave e il suo castelloPochi luoghi al mondo respirano l'aria del Medioevo con l'intensità di Soave; parlano di stagioni medievali e di battaglie cruente le vecchie torri poste attorno alla massiccia cinta muraria, le porte ... veronasera.it Visita guidata Verona e i giochi olimpiciVisita guidata a Verona domenica 22 febbraio alle 10.30. Ritrovo all’ingresso dell'Arsenale Durata: 2 ore circa. Accessible a tutti Contributo richiesto : 15 euro a persona (minorenni gratis) ... veronasera.it Storie d'Archivio: visita guidata all'Archivio Fotografico del Parco archeologico di Ostia antica, 12 febbraio 2026 ore 15 Vera memoria storica degli Scavi, fondato nel 1909 da Dante Vaglieri, l'Archivio Fotografico degli Scavi di Ostia racconta attraverso l - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.