La polizia di Napoli ha arrestato un uomo di nazionalità srilankese accusato di aver maltrattato e aggredito la compagna per due anni. L’uomo, che ha anche commesso violenze sessuali, è stato catturato dalla Squadra Mobile e dal commissariato Montecalvario dopo aver subito numerose denunce. La donna, vittima di aggressioni e minacce continue, ha trovato finalmente protezione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Violenze fisiche, sessuali, aggressioni verbali, minacce e sopraffazione: è quanto ha subito, per ben due anni, tra il gennaio 2024 e lo stesso mese del 2026, una donna di nazionalità srilankese da parte del compagno della stessa nazionalità che è stato arrestato e messo in carcere dalla Squadra Mobile di Napoli e dagli agenti del commissariato Montecalvario con l’accusa di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Le indagini, coordinate dai magistrati della IV sezione (fasce deboli della popolazione, guidata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) hanno consentito di raccogliere gravi indizi nei confronti dell’uomo che teneva la sua compagna, spiega una nota, in un costante regime di vessazione e prevaricazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenze fisiche e sessuali sulla compagna, arrestato a Napoli

Approfondimenti su Napoli Violenza Uomo

In un’abitazione di Roma, una donna ha deciso di denunciare le violenze subite dal suo compagno.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli Violenza Uomo

Argomenti discussi: Le violenze sessuali e la parola più chiara; Pedopornografia online, 2 arresti e 4 indagati: c'è anche ex consigliere comunale Brescia; Sevizie e botte contro la moglie: condannato di nuovo; Lotta alla violenza sulle donne, cosa sono i CUAV e come lavorano: il dott.Arculeo parla al QdS.

Violenze fisiche e sessuali sulla compagna, arrestato a NapoliViolenze fisiche, sessuali, aggressioni verbali, minacce e sopraffazione: è quanto ha subito, per ben due anni, tra il gennaio 2024 e lo stesso mese del 2026, una donna di nazionalità srilankese da pa ... ansa.it

Un incubo durato due anni: arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale a NapoliI fatti si sarebbero protratti per un lungo arco temporale, dal gennaio 2024 al gennaio 2026. Arrestato dalla polizia. ilgiornalelocale.it

"È una forza della natura, lo è sempre stata. Se hai avuto figli, ti rendi conto di vedere chi sono quando hanno circa sei settimane". Tom Hanks reagisce alle rivelazioni shock della figlia che nel libro accusa la madre Samantha Lewes di violenze fisiche ed emo - facebook.com facebook

"Ci dissero che eravamo pedine di scambio". Rompe il silenzio in tv Alberto Trentini, il cooperante veneziano liberato dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela. "Non ho subito violenze fisiche - ha raccontato - ma psicologiche sì" x.com