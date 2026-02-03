violenza e doppie morali la sinistra davanti al suo irrisolto storico scrive merlo

La manifestazione organizzata da Askatasuna e dalla rete antagonista a Torino ha scatenato di nuovo il dibattito sulla sinistra e le sue contraddizioni. Le immagini delle proteste hanno riacceso le discussioni su come la sinistra affronta il suo passato e le sue doppie morali. La tensione si percepisce forte, e molti si chiedono se ci siano ancora margini di dialogo o se si stia andando oltre.

L’acceso dibattito che è giustamente decollato dopo le drammatiche immagini della manifestazione organizzata dal centro sociale di Askatasuna e dalla rete antagonista nazionale a Torino ha riproposto un tema che periodicamente riemerge nella dialettica politica italiana. Un tema che, purtroppo, ha storicamente accompagnato il cammino della democrazia italiana dagli anni ‘60 in poi. Mi riferisco, nello specifico, a quella zona grigia, autorevolmente e giustamente richiamata anche nei giorni scorsi durante l’apertura dell’Anno giudiziario nel capoluogo subalpino. Ora, il nodo da sciogliere è sempre lo stesso. 🔗 Leggi su Formiche.net

